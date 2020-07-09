На Алтае утвердили обвинительное заключение по делу экс-замминистра здравоохранения

Прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замминистра регионального Минздрава Елены Кравец. Об этом сообщается на сайте прокуратуры края в четверг, 9 июля.

58-летняя Кравец обвиняется получении взятки в особо крупном размере. В должностные обязанности чиновницы входило обеспечение жителей края лекарствами и медицинскими изделиями, также она участвовала в подготовке и проведении закупок от лица государства в сфере здравоохранения.

«По версии следствия, Кравец в 2016-2019 годах незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн. рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур», — сказано в сообщении.

После получения взятки Кравец задержали оперативные сотрудники региональной УФСБ. Уголовное дело расследовало СУ СК по Алтайскому краю.

В конце июня стало известно, что в Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Восточного сельсовета Октябрьского района. Его обвиняют в получении крупной взятки путем вымогательства и злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно материалам следствия, в 2015 году чиновник без проведения необходимых конкурсных процедур передал своему сыну земельный участок площадью более 5 млн кв. м по договору аренды на льготных условиях. Ущерб бюджету достигает 500 тыс. рублей.