На пике пандемии резко поднялся уровень мошенничества в Сети

В разгар пандемии специалисты наблюдают резкий подъем уровня мошенничества в интернете. Чаще всего деньги похищают во время онлайн-переводов с банковских карт.

Злоумышленники пользуются «фишинговыми» сайтами, которые напоминают странички оплаты интернет-магазинов. Жертва сама перечисляет деньги мошеннику под видом онлайн-платежа за товар или услугу. С апреля по июнь число киберкраж с банковских карт выросло в шесть раз. О методах сетевых мошенников и защите от них – читайте в свежем выпуске газеты «Известия» и на сайте IZ.RU.