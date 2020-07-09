Дело в отношении Сергея Фургала прокомментировали в СК

Дело в отношении Сергея Фургала, задержанного следователями и сотрудниками ФСБ, прокомментировали в Следственном комитете. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Эти обстоятельства были установлены в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении преступной группы, причастной к организации и совершению в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью. Следователями продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников ОПГ.