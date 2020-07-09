Подписчики не поверили в болезнь Аниты Цой

Пользователи Сети заподозрили заболевшую COVID-19 певицу Аниту Цой во лжи, из-за того что она хорошо выглядит.

В Instagram артистка опубликовала снимки в кислородной маске из палаты и отметила, что ей пока трудно обходиться без кислорода.

Вид певицы спровоцировал споры среди подписчиков.

«Хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная», — написал @demiurg_2019.

«Это фейковая инфа, вы больной не выглядите. Сколько вам заплатили за этот театр?» — спросила @smetana.tatiana.

«Как не стыдно врать?» — возмутилась @abbasovarit.

В ответ Цой отметила, что, как артистка, не может себе позволить плохо выглядеть даже во время болезни.

Многие фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления.

30 июня Анита Цой была госпитализирована с коронавирусом в одну из московских больниц. Представители певицы рассказали, что она строго соблюдала меры предосторожности и домашний режим, поэтому сложно сказать, как она могла заразиться.