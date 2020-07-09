Советника главы «Роскосмоса» допросят в понедельник

Первый допрос советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста Ивана Сафронова состоится не раньше понедельника. Об этом сообщил «Известиям» его адвокат Евгений Смирнов.

«В понедельник во второй половине дня Ивану должны предъявить обвинение, — отметил Смирнов. — Без адвокатов нельзя проводить следственные действия — те же допросы. Иван об этом уведомлен».

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, Ивану Сафронову в понедельник должны не только предъявить обвинение, но и допросить в качестве обвиняемого или подозреваемого. В частности, ему должны задать вопрос, согласен ли он с обвинением или нет, пояснили «Известиям» представители спецслужб, знакомые с ходом таких мероприятий.

Сейчас Иван Сафронов в СИЗО «Лефортово» помещен на карантин. Его доставили в следственный изолятор в ночь на 8 июля.

«В СИЗО есть несколько камер, где люди содержатся первые десять дней, — пояснил Смирнов. — Это происходит всегда — дело тут не в COVID-19. Сейчас у него, как принято, берут анализы и проводят медицинские осмотры. Обычные рутинные процедуры, которые проводятся при помещении человека в это учреждение».

О задержании Ивана Сафронова стало известно 7 июля. В отношении него расследуется дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В ФСБ заявили, что «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации». Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае он стал советником главы госкорпорации «Роскосмос».

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