Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Губернатора Хабаровского края задержали по делу о покушении на убийства
Происшествия
В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы
Общество
Мурашко назвал стабильной ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье
Общество
Адвокат объяснил отказ Ефремова признавать вину в ДТП
Спорт
Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»

Советника главы «Роскосмоса» допросят в понедельник

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый допрос советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста Ивана Сафронова состоится не раньше понедельника. Об этом сообщил «Известиям» его адвокат Евгений Смирнов.

«В понедельник во второй половине дня Ивану должны предъявить обвинение, — отметил Смирнов. — Без адвокатов нельзя проводить следственные действия — те же допросы. Иван об этом уведомлен».

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, Ивану Сафронову в понедельник должны не только предъявить обвинение, но и допросить в качестве обвиняемого или подозреваемого. В частности, ему должны задать вопрос, согласен ли он с обвинением или нет, пояснили «Известиям» представители спецслужб, знакомые с ходом таких мероприятий.

Сейчас Иван Сафронов в СИЗО «Лефортово» помещен на карантин. Его доставили в следственный изолятор в ночь на 8 июля.

«В СИЗО есть несколько камер, где люди содержатся первые десять дней, — пояснил Смирнов. — Это происходит всегда — дело тут не в COVID-19. Сейчас у него, как принято, берут анализы и проводят медицинские осмотры. Обычные рутинные процедуры, которые проводятся при помещении человека в это учреждение».

О задержании Ивана Сафронова стало известно 7 июля. В отношении него расследуется дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В ФСБ заявили, что «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации». Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае он стал советником главы госкорпорации «Роскосмос».

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Восток — дело строгое: арест Сафронова может быть связан с поставками оружия в Алжир

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020