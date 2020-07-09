Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении»

Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express.

Маневры НАТО Dynamic Mongoose проходят неподалеку от Фареро-Исландского рубежа, в них принимает участие одна из трех действующих противолодочных субмарин ВМС Британии.

Также задействованы корабли США, Франции, Германии и Норвегии. По мнению издания, все это станет предупреждением для России, которая укрепилась в Арктике.

«Участие Британии в этих крупных учениях НАТО стало самым значимым за последние годы — два противолодочных фрегата, противолодочная субмарина и новый патрульный самолёт P-8 Poseidon…Великобритания повышает свою роль в этой ключевой части мира», — сказал 6 июля редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн.

По его мнению, ученые несут посыл для Москвы и являются знаком того, что Североатлантический альянс следит за действиями российского флота в Арктике.

В июне источники «Известий» Минобороны РФ сообщили о рекордной активности стратегических ракетоносцев США у северных и тихоокеанских границ России. Такой частоты их визитов в эти регионы не наблюдалось со времен Холодной войны.

В Арктике заметили стелс-бомбардировщики B-2, а Охотское море посетила пара B-52H. В ответ в регионе провели полеты российские Ту-95МС.