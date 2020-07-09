Жителя Москвы обвинили в изнасиловании девяти детей

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя столицы, которого подозревают в изнасиловании девяти несовершеннолетних. Сообщение об этом 8 июля было опубликовано на сайте ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям УК о насильственных действиях.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2016 года до июня 2018 года в своей квартире, а также в доме в Тверской области, совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении детей в возрасте от девяти до 15 лет.

Среди пострадавших восемь мальчиков и одна девочка, отмечает «Газета.ру».

Уголовное дело будет направлено в Нагатинский районный суд.

В январе сообщалось, что в Сочи задержан 59-летний местный житель, который надругался в автобусе над 10-летней девочкой.