Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Губернатора Хабаровского края задержали по делу о покушении на убийства
Происшествия
В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы
Общество
Мурашко назвал стабильной ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье
Общество
Адвокат объяснил отказ Ефремова признавать вину в ДТП
Спорт
Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»

Калифорнийский университет впервые возглавил темнокожий президент

0
Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Впервые в истории Калифорнийский университет возглавил темнокожий президент, сообщает Би-би-си 8 июля.

69-летний Майкл Дрейк со следующего месяца возглавит одну из крупнейших университетских систем в США. Он вступит в должность в тот момент, когда бюджеты учреждения сокращены, а жизнь в кампусе для 280 тыс. студентов была перевернута из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«Я взволнован и готов к работе», — сказал Дрейк, когда узнал о своем назначении.

Отмечается, что Дрейк сменит Джанет Наполитано, которая стала первой женщиной-президентом университета и возглавляла его с 2013 года. Та, в свою очередь, отметила, что назначение Дрейка стало очередным шагом в постоянных усилиях университета отразить «богатое разнообразие штата».

В январе жюри Каннского фестиваля впервые в истории возглавил темнокожий режиссер — 62-летний Спайк Ли. Тогда организаторы отмечали, что Ли «поднял много вопросов и спорных моментов современного кино».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020