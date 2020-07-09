Калифорнийский университет впервые возглавил темнокожий президент

Впервые в истории Калифорнийский университет возглавил темнокожий президент, сообщает Би-би-си 8 июля.

69-летний Майкл Дрейк со следующего месяца возглавит одну из крупнейших университетских систем в США. Он вступит в должность в тот момент, когда бюджеты учреждения сокращены, а жизнь в кампусе для 280 тыс. студентов была перевернута из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«Я взволнован и готов к работе», — сказал Дрейк, когда узнал о своем назначении.

Отмечается, что Дрейк сменит Джанет Наполитано, которая стала первой женщиной-президентом университета и возглавляла его с 2013 года. Та, в свою очередь, отметила, что назначение Дрейка стало очередным шагом в постоянных усилиях университета отразить «богатое разнообразие штата».

В январе жюри Каннского фестиваля впервые в истории возглавил темнокожий режиссер — 62-летний Спайк Ли. Тогда организаторы отмечали, что Ли «поднял много вопросов и спорных моментов современного кино».