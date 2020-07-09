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Программу развития Дальнего Востока разработают за три месяца

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В течение трех месяцев планируется подготовить и утвердить новый для Дальнего Востока документ — национальную программу социально-экономического развития макрорегиона. Как рассказала председатель правительства Приморья Вера Щербина, планируется увеличение объемов жилого строительства в 1,5 раза, доступное образование и медицина, формирование комфортной городской среды.

Комплекс мер, полагают специалисты, должен решить одну из ключевых проблем Дальнего Востока — миграционный отток. Об этом сообщает Vostokmedia.

Также будут созданы условия для оздоровления инвестиционного климата региона, роста накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, а также появления более 200 новых фирм и предприятий на площадках ТОР и СПВ. Эта мера поможет создать на территории ДВФО более 30 тыс. новых рабочих мест.

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