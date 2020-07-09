Социолог объяснил разницу восприятия действительности у пожилых и молодых людей

Российские социологи пришли к выводу, что молодёжь и люди старшего поколения существуют в разных социокультурных контекстах, разница между которыми может достигать 20-30 лет. Об этом в среду, 8 июля, сообщило издание Naked Science.

Специалисты из Санкт-Петербурга и Тюмени опубликовали статью с результатами своего исследовании в журнале «Сибирский социум». По словам доктора социологических наук Валентина Немировского, молодое поколение чувствует актуальное состояние общества, а люди старшего возраста сильно отстают в этом понимании, пишет «Федеральное агентство новостей».

Немировский подчеркнул, что в этом и состоит главная составляющая социальной конкурентоспособности. Именно по этой причине предпринимателей всегда больше среди молодых людей, которые готовы вести бизнес, рисковать, опираясь на собственные знания. Кроме того, молодежь, занятая творчеством, а также нравственным и интеллектуальным развитием, пишет Planet Today. Социолог отметил, что пожилые люди уже не чувствуют перемен и могут принимать не самые лучшие решения.

В феврале сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что лень может стать драйвером современной экономики, а физическое бездействие необходимо.