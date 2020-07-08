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Трамп встретился с президентом Мексики

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, встретился со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в Белом доме, сообщает издание Albuquerque Journal.

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Отмечается, что это первый визит Обрадора в Белый дом и его первая встреча с Трампом, равно как и первый зарубежный визит с момента вступления в должность в конце 2018 года.

Встреча была приурочена к вступлению в силу 1 июля нового торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой. Этот договор заменил Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Также издание сообщает, что в случае, если Трамп выиграет президентские выборы, которые пройдут в ноябре 2020 года, президент Мексики рассчитывает на союзнические отношения между двумя государствами.

О том, что Обрадор собирается посетить Вашингтон и встретиться с Трампом, он заявлял 29 июня.

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