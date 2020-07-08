Под Тулой нашли примотанный к дереву скотчем труп мужчины

В лесном массиве в Тульской области обнаружен труп мужчины, примотанный к дереву скотчем, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Тело нашли вблизи города Богородицка. По предварительным данным, умершему было 32 года. Следователи обнаружили на останках следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении СК от 8 июля.

В апреле прошлого года скелетированный труп мужчины, прикованный цепью к дереву, обнаружили в Московской области. Было установлено, что останки принадлежат 32-летнему мужчине, без вести пропавшему два года назад.