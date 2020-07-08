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Медицинское оборудование на 350 млн рублей приобретут на Ставрополье

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Власти Ставропольского края закупают оборудование для сердечно-сосудистых отделений, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Краевая клиническая больница и Ессентукская городская больница в рамках национального проекта «Здравоохранение» получат 50 единиц новой техники на общую сумму 350 млн рублей.

В медучреждения поступят в том числе такие сложные аппараты, как томограф, ангиограф, хирургический микроскоп и др. Новая техника поможет более эффективно диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания, отмечает NewsTracker. По словам замминистра здравоохранения Юрия Литвинова, в рамках нацпроекта в прошлом году в Пятигорске появился региональный сосудистый центр.

Ранее в центральной больнице Тымовского района Сахалинской области завершили установку нового ангиографа. Стоимость оборудования составила 67 млн рублей. С помощью аппарата операции на сосудах сердца проводятся с минимальными разрезами, что позволяет сократить срок реабилитации пациента. Также в учреждении выполнили реконструкцию всего реанимационного блока.

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