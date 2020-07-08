Калужский заповедник открыли для туристов

В Калужской области для туристов вновь стал доступен заповедник «Калужские засеки». Там уже приняли первых гостей. Экскурсии разрешено проводить при условии, что в группе не более шести человек. При этом туристы обязаны соблюдать все меры безопасности.

Пока в заповеднике доступны два маршрута длительностью в один день. Это познавательно-прогулочная тропа «Ягодная» и тропа «Засечный лес», пишет газета «Весть».

В апреле в «Калужских засеках» нашли позвонок доисторического предка современных зубров. Черная окаменелая кость лежала на дне ручья в глубоком овраге. Позже установили, что это шейный позвонок, который держал череп степного зубра.