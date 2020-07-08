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В США выставили на продажу самый маленький в мире серийный автомобиль

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Фото: bringatrailer.com
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Американский аукционный дом Bring А Trailer объявил о продаже одноместной трехколесной машины Peel P50. Модель является самым маленьким серийным автомобилем в мире. Об этом говорится на официальном сайте торговой площадки.

Данный экземпляр является одним из 50 трехколесных автомобилей, выпущенных британской компанией Peel Engineering с 1962 по 1965 год.

Автомобиль был куплен новым в Канаде и долгое время находился в одной семье. В 2018 году Peel P50 приобрел покупатель из США и полностью отреставрировал.

Модель оснащается 4,2-сильным мотоциклетным двигателем DKW и трехступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 60 км/ч.

Кузов автомобиля сделан из стекловолокна и выкрашен в красный цвет. В салоне установлено кресло, обтянутое искусственной кожей, и трехспицевый руль. За модель просят $30 тыс. (2 млн рублей).

15 мая сообщалось, что на онлайн-аукционе eBay продается автомобиль BMW M3 E30 1991 года выпуска, ранее принадлежавший актеру Полу Уокеру, который снялся в серии фильмов «Форсаж».

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