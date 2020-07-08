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Короткометражки башкирских режиссеров покажут на фестивале «Сияние»

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В конкурсную программу международного Уфимского молодежного фестиваля короткометражного кино «Сияние» включили четыре фильма из Башкирии. Он начался 7 июля в онлайн-режиме и продлится до 11 июля. Также в конкурсной программе заявлено более 100 фильмов, снятых режиссерами из разных стран.

Режиссер Галия Гайсина сняла картину под названием «Гнездо самой быстрой птицы». Она — о паре сапсанов, которые вывели птенцов на крыше самого высокого дома в городе. Ренас Абдрашитов представляет свою работу под названием «Красный ангел» про парня с суперспособностями. «Повседневность» режиссера Руслана Мулюкова — кино-эссе о принятии себя как режиссера. Работа Аделины Усковой «Из детства» расскажет о девушке, которая не верит в новогодние чудеса, но они всё же произойдут.

Члены жюри фестиваля — профессионалы кино- и медиаиндустрии. Они выберут победителей в 15 номинациях. Кроме того, в рамках основной программы пройдет межрегиональный фестиваль детско-юношеского и студенческого короткометражного кино Kinofest-2020. В нем примут участие команды из 53 регионов России, пишет ИА «МедиаКорСеть».

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