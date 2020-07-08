Пенсионер перечислил мошенникам более 1 млн рублей в Биробиджане

В Биробиджане пенсионер лишился более 1 млн рублей, накопленных на лечение супруги. Мужчина перечислял деньги мошенникам, предлагавшим зарабатывать на брокерской платформе.

По словам 72-летнего пострадавшего, в марте ему позвонила неизвестная девушка, которая предложила якобы дополнительный заработок. Она проконсультировала пенсионера по поводу установки программного обеспечения. Предоставлять данные банковской карты биробиджанец отказался. Тогда ему предложили завести электронный кошелек и перечислять деньги на него. После завершения технической части с пенсионером стал связываться мужчина, который представился «ведущим трейдером». Он не раз говорил биробиджанцу о необходимости пополнить счет, так как имеющихся средств якобы недостаточно для работы на брокерской платформе. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Спустя несколько месяцев пенсионер попросил вывести свои деньги. Тогда ему на карту перечислили $300.

Потерпевший понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Он пояснил, что накопленную сумму он собирал несколько лет на лечение супруги.

Полицейские установили, что номера мошенников зарегистрированы в Австрии и на Кипре.