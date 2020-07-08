Ограничение продажи алкоголя снимут в Красноярском крае

В Красноярском крае планируют снять ограничение продажи алкоголя. Оно действовало с начала апреля.

На данный момент спиртное нельзя продавать с 8 до 10 часов, а также с 18 до 23 часов. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. В заксобрании региона предварительно одобрили снятие ограничений. Окончательное решение будет принято 9 июля.

В Карелии с начала апреля продажу алкоголя разрешали только с 10:00 до 14:00. Позже допустимое время продлили до 16:00. В конце мая глава республике Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому продажу алкоголя разрешили до 22:00.