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Онлайн-флешмоб со стихами Державина проведут в Татарстане

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В Татарстане состоится онлайн-флешмоб к 277-летию со дня рождения поэта Гавриила Державина. Участники будут читать его стихи на разных языках. К флешмобу могут присоединиться все желающие с помощью хештегов #ДеньРожденияДержавина и #ДержавинТуганКөн.

На страницах Союза писателей республики во всех социальных сетях 14 июля появятся видеоролики, где известные российские поэты, в том числе и лауреаты Державинской премии, будут читать свои произведения и стихи классика.

«В этом году будут также объявлены лауреаты премии Гавриила Державина, но дипломы мы им вручим позже», – рассказал ИА «Татар-информ» первый заместитель председателя Союза писателей РТ Рамис Аймет.

Ранее в Татарстане Республиканский центр развития традиционной культуры организовал флешмоб в честь татарского национального праздника Сабантуй. В этом году из-за эпидемии коронавируса он проводился формате онлайн. Участники рассказывали об известных батырах районов и сел, традиционных народных играх, обрядах праздника, а также выложить исторические фото и видео из личных архивов и фотоальбомов.

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