Въезд для организованных туристических групп откроет Сахалинская область

Сахалинская область примет первые в летнем сезоне организованные туристические группы 9 июля. Для путешественников предусмотрен комплексный пакет с проживанием и сопровождением.

Решение об открытии въезда для туристических групп приняло областное правительство. Путешественники могут обратиться к сахалинским туроператорам, которые входят в Единый федеральный реестр, или к их партнерам. Гостям региона необходимо получить цифровой пропуск, а также справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Туроператоры готовят для туристов комплексный пакет с перелетом, проживанием, питанием и экскурсиями. Путешественников ожидает полное сопровождение во время тура. Такие меры принимаются для недопущения распространения коронавирусной инфекции в островном регионе.

По словам руководителя агентства по туризму Сахалинской области, всего подготовлено 18 туристических продуктов, в том числе восемь многодневных туров.