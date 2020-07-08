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Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области

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В Иркутской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам. 9 июля в Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 20 м/с. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. В Иркутском гидрометцентре уточняют, что осадки ожидаются в селеопасных районах.

МЧС предупреждает жителей региона о необходимости соблюдения мер безопасности. Не рекомендуется выходить на воду на маломерных судах для отдыха и рыбалки.

Кроме того, до 11 июля ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

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