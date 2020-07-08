Построенный на месте усадьбы Рахманинова дом продают в Сергаче

В Сергачском районе Нижегородской области выставили на продажу дом, построенный на фундаменте усадьбы Сергея Рахманинова. Композитор и дирижер жил в этом месте в 1897 году и лечился от депрессии.

Продавец трехэтажного коттеджа на участке в 50 соток и в 143 км от Нижнего Новгорода описывает его как место с легендой. В доме имеются бассейн, сауна, джакузи. На участке есть баня и беседка. Всё это оценивается в 35 млн рублей, пишет ИА «НьюсНН».

17 июня сообщалось о том, что в единый реестр объектов культурного наследия в качестве объекта регионального значения включили родовой некрополь Сатиных, памятник истории середины XVIII века, расположенный в деревне Моздок Тамбовской области. Некрополь находится недалеко от деревни Ивановка. Здесь же похоронен отец композитора Сергея Рахманинова Василий Рахманинов. Он происходил из дворян Тамбовской губернии.