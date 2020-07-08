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Первый полет турбовинтового пассажирского Ил-114-300 запланировали на сентябрь

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Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
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Первый полет турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300 запланирован на сентябрь, сообщило в среду, 8 июля, ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минпромторга РФ Олега Бочарова.

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«У нас в конце сентября будет первый полет машины (Ил-114-300)», — цитирует агентство слова замминистра.

По информации ОАК «Ильюшин», применение в качестве силовой установки двигателей ТВ7-117СТ-01 позволит увеличить, по сравнению с Ил-114, дальность полета с максимальным числом пассажиров до 1,9 тыс. км. Конструкция шасси самолета обеспечивает посадку на необорудованные аэродромы, имеющие как бетонированные, так и грунтовые покрытия, что способствует расширению географии использования Ил-114-300 в различных регионах.

Кроме того, самолет рассчитан на автономную эксплуатацию в малооборудованных аэропортах. Ил-114-300 имеет встроенный трап для входа и выхода пассажиров.

Ил-114-300 был разработан в 80-е годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Запуск в серию этого самолета намечен на 2023 год. Планируется, что его производство составит до 12 единиц ежегодно.

Также сообщалось, что на 2020 год намечен первый полет глубокомодернизированной версии Ил-96 (Ил-96-300) — широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета. В аэродинамической компоновке, конструкции и системах применены новейшие конструкторские решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности и экономичности самолета в эксплуатации.

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