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В Киеве суд пытается избрать меру пресечения Порошенко

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Печерский суд Киева в третий раз пытается избрать меру пресечения Петру Порошенко. И в третий раз бывший президент Украины устроил из процесса шоу. С утра у Печерского суда проходил митинг сторонников Порошенко. Бывшего главу государства встречали овациями и скандированиями «Крыголам» — по-украински «ледокол». «Ледокол» так решительно продирался сквозь толпу, что разбил видеокамеру журналисту издания «Наш Киев». Порошенко подозревают в злоупотреблении властью. Два года назад тогда еще президент назначил своего ставленника на пост первого замглавы службы внешней разведки с нарушением процедуры — в обход Совета национальной безопасности. В полпервого ночи 8 июля суд принял решение продлить расследование этого дела еще на три месяца — до 10 октября. На Украине в отношении Порошенко возбуждено более двух десятков уголовных дел.

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