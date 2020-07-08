В Киеве суд пытается избрать меру пресечения Порошенко

Печерский суд Киева в третий раз пытается избрать меру пресечения Петру Порошенко. И в третий раз бывший президент Украины устроил из процесса шоу. С утра у Печерского суда проходил митинг сторонников Порошенко. Бывшего главу государства встречали овациями и скандированиями «Крыголам» — по-украински «ледокол». «Ледокол» так решительно продирался сквозь толпу, что разбил видеокамеру журналисту издания «Наш Киев». Порошенко подозревают в злоупотреблении властью. Два года назад тогда еще президент назначил своего ставленника на пост первого замглавы службы внешней разведки с нарушением процедуры — в обход Совета национальной безопасности. В полпервого ночи 8 июля суд принял решение продлить расследование этого дела еще на три месяца — до 10 октября. На Украине в отношении Порошенко возбуждено более двух десятков уголовных дел.