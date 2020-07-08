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Завершено расследование дела в отношении обокравшей банк кассирши

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полиция завершила расследование уголовного дела о краже сотрудницей банка в Башкирии 25 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что Луиза Хайруллина совершала кражи в период с сентября 2017 по мая 2019 года. Иногда она сама выносила деньги, иногда отдавала мужу в кассе банка. Большую часть суммы мужчина проиграл на ставках.

Дело направлено в городской суд Салавата, Хайруллина обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Ее муж проходит по ч. 3 ст. 33 УК РФ как организатор преступления.

Хайруллину задержали в июле 2019 года на съемной квартире в Казани. Она скрылась там вместе с семьей. И она, и ее муж признались в преступлении.

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