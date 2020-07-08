Часы тишины утвердили в Тверской области

Депутаты законодательного собрания Тверской области внесли изменения в региональный закон «О нарушении тишины». Парламент принял их во втором чтении.

Инициатива принадлежит депутату Александру Клиновскому. Ко второму чтению законопроект доработали, во многом — в сторону смягчения ограничений, пишут «Тверские ведомости». Поправки внесло и региональное правительство.

Согласно окончательной редакции, в будние дни запрещается шум с 23:00 до 7:00. Если речь идет о ремонте в многоквартирных жилых домах, то в будни не разрешается шуметь с 21:00 до 9:00. В выходные, в нерабочие дни и нерабочие праздничные дни шум, мешающий отдыху, запрещен с 23:00 до 10:00, при производстве строительных и ремонтных работ — с 19:00 до 10:00.

Также каждый день во время проведения ремонта или строительства не допускаются шумные работы с 13:00 до 15:00. Исключение сделано для новостроек. В течение 1,5 года со дня ввода дома в эксплуатацию там действуют нормы, запрещающие шумные ремонтные работы с 23:00 до 7:00.

Председатель регионального законодательного собрания Сергей Голубев отметил, что эти изменения в закон вводят новое для Тверской области понятие «дневные часы тишины». Это ответ на запрос местных жителей. Такие нормы давно введены во многих регионах России.