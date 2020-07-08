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Банки попросили разрешения обслуживать клиентов по видеосвязи
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Банки попросили разрешения обслуживать клиентов по видеосвязи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банки попросили ЦБ разрешить им обслуживать клиентов-юрлиц по видеосвязи, а также создать интегрированный с базой ФНС портал для получения информации об уже открытых счетах компаний. Запустить такое нововведение в виде пилотного проекта в регулятивной «песочнице» готовы СКБ-банк и БКС Банк, рассказали «Известиям» их представители.

По словам представителя СКБ-банка, удаленная идентификация с применением технологий распознавания лиц в видеопотоке электронных документов вкупе с экспертной оценкой повысят доступность финансовых продуктов и сервисов всем категориям клиентов, а также обеспечат бесконтактный и дистанционный процесс заключения договорных отношений.

В БКС Банке «Известиям» рассказали, что клиенты могли бы удаленно подтвердить свою личность либо по видеосвязи, либо подавая запрос на открытие счета с помощью ЕСИА или личного кабинета на сайте ФНС. Такая возможность особенно пригодилась бы предпринимателям в удаленных или некрупных населенных пунктах с недостаточным присутствием банковских услуг, а также в период действия ограничительных и карантинных мер, подчеркнули в БКС Банке.

Подробнее читайте в материале «Известий» 9 июля

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