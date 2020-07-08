Матвиенко призвала руководство Минпромторга к самокритичности

Руководству российского Минпромторга следует быть более самокритичным, что позволит эффективнее работать, тогда как ведомство должно перестроиться на прорывные решения, чтобы Россия вернула себе статус высокотехнологичной державы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 8 июля, на «правительственном часе» с участием министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Матвиенко, у Совфеда нет цели «кого-то обидеть».

«Но все-таки не достает самокритичности, Денис Валентинович. Когда человек самокритичен, когда он не удовлетворен тем, чем он занимается, я имею в виду результатами, то это является мотивом для него более эффективно работать, есть над чем трудиться», — сказала она, обращаясь к Мантурову.

Спикер СФ привела выдержки из СМИ, в которых руководители крупных предприятий выражают озабоченность в связи с наличием импортных составляющих в их продукции, которые им приходится покупать.

Матвиенко считает, что импортозамещение должно касаться «не только сфер высоких технологий», в составе российской продукции доля отечественных комплектующих должна быть как можно больше.

По ее словам, ни одна страна в мире не производит всё, но важно сохранить компетенции, которые еще остались у России, отрасли, где страна конкурентоспособна и «может быть впереди планеты всей».

Спикер Совфеда отметила, что есть «позитивные тренды, тенденции», напомнив, что президент России Владимир Путин поставил четкие задачи — развитие электронной промышленности, станкостроения, авиастроения и судостроения.

«Хочется, чтобы вы перестроились с той огромной текущей рутинной работы, которой вы вынуждены заниматься, настроились на прорывные вещи. Пусть это будет немного, но пусть будет качественно, конкурентно в мире», — сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула необходимость того, чтобы Россия «вернула статус крупной промышленной и высокотехнологичной державы».

Ранее, 29 июня, Мантуров заявил в интервью газете «Ведомости», что объем промышленного производства в России в 2020 году сократится на 5,2%, но в 2021 году восстановится до прежнего уровня. Он добавил, что падение объемов обрабатывающей промышленности в 2020 году составит 2,8%.