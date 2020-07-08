В Крыму построят трубопровод для переброски воды с востока к Симферополю

Министерство обороны окажет содействие в перебросе воды для Симферополя с востока Крыма. Об этом 8 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Проблемным пока остается только Симферополь. На вчерашний день — спасибо Минобороны — ногами прошли всю трассу по перебросу воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское. Будем перебрасывать 60 тыс. кубометров ежедневно», — цитирует заявление главы региона ТАСС.

По словам Аксенова, в других населенных пунктах полуострова угрозы дефицита воды нет. Также глава региона отметил, что проект будет реализован в ближайшее время.

Аксенов уточнил, что суточное потребление воды Симферополем составляет 160 тыс. кубометров, а среднегодовое — примерно 500 млн куб. м воды. Воды в тех хранилищах, из которых она поставляется в Симферополь, хватит примерно на 110 дней, добавил глава региона.

О разработке комплексной системы водоснабжения всего полуострова Аксенов заявлял 12 июня.

Крым снабжался пресной водой через построенный в СССР Северо-Крымский канал. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли поставки воды.

Компенсировать недостачу пришлось бурением новых артезианских скважин и поставками с материковой части РФ. При этом те объемы воды из Днепра, которые крымчане ранее получали по каналу, теперь просто выливаются в Черное море.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России.