Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минпросвещения изменит формат линеек 1 сентября в школах
Мир
Путин и Си Цзиньпин обсудили экономическое взаимодействие России и Китая
Авто
В ЦОДД признали желтую разметку на зебрах опасной
Общество
Советник президента России допустил открытие кинотеатров в Москве с 1 августа
Общество
Смерчи обрушились на побережья Черного и Азовского морей

В Крыму построят трубопровод для переброски воды с востока к Симферополю

0
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны окажет содействие в перебросе воды для Симферополя с востока Крыма. Об этом 8 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Проблемным пока остается только Симферополь. На вчерашний день — спасибо Минобороны — ногами прошли всю трассу по перебросу воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское. Будем перебрасывать 60 тыс. кубометров ежедневно», — цитирует заявление главы региона ТАСС.

По словам Аксенова, в других населенных пунктах полуострова угрозы дефицита воды нет. Также глава региона отметил, что проект будет реализован в ближайшее время.

Аксенов уточнил, что суточное потребление воды Симферополем составляет 160 тыс. кубометров, а среднегодовое — примерно 500 млн куб. м воды. Воды в тех хранилищах, из которых она поставляется в Симферополь, хватит примерно на 110 дней, добавил глава региона.

О разработке комплексной системы водоснабжения всего полуострова Аксенов заявлял 12 июня.

Крым снабжался пресной водой через построенный в СССР Северо-Крымский канал. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли поставки воды.

Компенсировать недостачу пришлось бурением новых артезианских скважин и поставками с материковой части РФ. При этом те объемы воды из Днепра, которые крымчане ранее получали по каналу, теперь просто выливаются в Черное море.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020