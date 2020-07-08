Более 30 стран Африки попросили помощи у России в борьбе с COVID-19

К России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией обратились более 30 африканских стран. Об этом рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Были высказаны слова признательности за ту помощь, которую наши соответствующие ведомства уже оказали африканским странам, и заявки о дополнительном содействии продолжают поступать. Уже более 30 стран направили соответствующие обращения в наш адрес, мы их рассматриваем с максимальным вниманием», — цитирует министра ТАСС.

Лавров добавил, что нанесенный коронавирусом урон экономике африканских стран еще предстоит оценить. Он отметил достигнутую договоренность по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 не только с африканскими структурами, но и с глобальными.

Лавров указал на обоюдную заинтересованность по выработке вакцин против пандемических угроз. При этом он напомнил опыт сотрудничества в борьбе с лихорадкой Эбола.

Согласно данным, о которых ранее в среду «Известиям» рассказала технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен, на континенте на сегодня зарегистрировано более 470 тыс. случаев при более 11 тыс. летальных исходов. Выздоровели более 220 тыс. пациентов.

При этом в основном 80% заболевших приходится на 10 стран континента. Дело в том, что для борьбы с распространением инфекции в самом начале эпидемии 28 африканских государств ввели режим ЧС в области здравоохранения или всеобщего чрезвычайного положения. Однако риск масштабного распространения еще не преодолен из-за недостаточно развитых систем здравоохранения в большинстве стран.

24 июня сообщалось, что первое в Африке испытание вакцины против коронавируса началось в Южно-Африканской Республике. В тестировании принимают участие 2 тыс. добровольцев. Вакцина разработана Оксфордским университетом совместно с фармацевтической корпорацией AstraZeneca.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день, по данным статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 11,9 млн лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, скончались результате заражения свыше 547 тыс. человек, выздоровели — 6 925 061.