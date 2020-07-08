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Власти Барнаула после недовольства жителей изменили место для ФОКа

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В Барнауле готовы к началу строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Проекты прошли государственную экспертизу. В краевом министерстве спорта в ближайшее время должны определиться с подрядной организацией.

Строительство одного ФОКа обойдется в 132,8 млн рублей, а другого — в 134,6 млн рублей. Большую часть суммы по проекту «Спорт — норма жизни» предоставит федеральный бюджет — по 125 млн на каждый спорткомплекс.

Как пишет altapress.ru, в конце 2019 года вокруг возведения ФОКов в Барнауле разразился скандал. Активистов не устроила локация одного из них. По планам спорткомплекс должны были построить в Парке имени Ленина, вырубив часть насаждений.

После этого региональное министерство спорта, чтобы не усугублять конфликт, попросило городскую администрацию выбрать другой участок. В итоге ФОК решено построить на пустыре на улице Сиреневой, неподалеку от манежа «Темп».

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