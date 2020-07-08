Золото дешевеет после резкого роста

Биржевые цены на золото в среду идут вниз после рекордного взлета. Августовские фьючерсы с утра подешевели на 17 сотых процента. Стоимость тройской унции золота всё равно осталась выше отметки $1800. 7 июля котировки «желтого металла» на нью-йоркской бирже Comex достигли максимума за последние девять лет — с сентября 2011 года. К закрытию торгов золото подорожало до $1809,9 за унцию. Рост стоимости драгоценного металла за шесть месяцев составил 18%. По прогнозам аналитиков, в следующие полгода рост цен на золото продолжится. К декабрю этого года котировки могут подняться до $2 тыс. за унцию.