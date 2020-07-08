В ОНФ предложили ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил в Минюст новый пакет поправок к будущему Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Эксперты организации предложили ужесточить наказание за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Как сообщает 8 июля Motor, предлагается законодательно закрепить возможность фиксации средней скорости автомобиля на участке дороги. Подобные комплексы уже регистрируют такие нарушения, но соответствующая формулировка отсутствует в КоАП. Ее предлагается прописать отдельно.

Кроме того, в ОНФ считают необходимым штрафовать раз в сутки с помощью камер автомобилистов без полиса ОСАГО и диагностической карты.

Также эксперты ОНФ предлагают дать возможность гражданам снимать нарушения правил дорожного движения на мобильные телефоны — по аналогии со столичным регионом, где действует мобильное приложение «Помощник Москвы».

В ОНФ также считают, что необходимо предусмотреть компенсацию за повреждения, нанесенные машинам при эвакуации на спецстоянки, ввести штрафы для должностных лиц за ошибочно вынесенные постановления и конкретизировать понятия «газон» и «зеленые насаждения».

9 июня сообщалось, что Госавтоинспекция назвала фейковой информацию об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения (ПДД), которая появляется в интернете.