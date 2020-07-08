В Госдуме назвали число случаев COVID-19 среди депутатов

В общей сложности у 35 депутатов Госдумы были обнаружены антитела к коронавирусу или сама инфекция. Об этом в среду, 8 июля, рассказал спикер парламента Вячеслав Володин.

По его словам, последнее тестирование выявило еще трех депутатов Госдумы с антителами к коронавирусу.

«Это значит, что в предыдущее время они были носителями вируса и просто не ощущали настолько его, чтобы обратиться к врачу. Но есть те, кто в больнице. На сегодняшний день у нас переболевших и тех, кто имеет эти антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, 35 человек», — цитирует спикера парламента ТАСС.

18 июня Володин рассказал, что в Госдуме более чем у 30 депутатов обнаружены антитела к коронавирусу или сама инфекция. По его словам, в общественных местах он пользуется медицинскими масками, так как «это правильно во всех отношениях». Однако при выходе к трибуне, как и все выступающие, снимает маску, чтобы речь была четкой.

13 июня стало известно, что в Госдуме коронавирус диагностировали у пяти депутатов. Отмечалось, что один из них уже выписался, двое лечатся дома, а еще двое — в больнице. Трое из пяти заболевших являются представителями «Единой России».

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