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Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

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Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Лидер США заявил, что страна прекратит всякие отношения с ведомством. Сенатор от демократической партии Боб Менендез в своем Twitter заявил, что действия Трампа недостаточно назвать хаотичными. Менендез считает, что решение президента не защитит жизни и интересы американских граждан. О своих намерениях Трамп говорил еще в мае. По его словам, ВОЗ отказалась проводить требуемые реформы. Также Трамп обвиняет организацию в сговоре с Китаем. По мнению американского президента, ВОЗ скрыла масштабы пандемии.

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