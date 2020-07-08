«МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета в 4-й раз подряд

«МегаФон» в первом полугодии 2020 года увеличил скорость мобильного интернета, став лидером по этому показателю четвертый год подряд. Об этом свидетельствуют данные независимого исследования компании Ookla, с которыми 8 июля ознакомились «Известия».

Для замера скорости интернета использовались данные приложения Speedtest, которое позволяет определить скорость в любой локации на территории России и получить наиболее полную и объективную информацию. Для составления рейтинга 2020 года компания проанализировала более 2,9 млн замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

В целом по стране средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных — 13,22 Мбит/с, значение ping — 46 мс. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 29,87Мбит/с, Екатеринбурге — 29,29 Мбит/с, Новосибирске — 42,95 Мбит/с, Самаре — 27,52 Мбит/с.

«МегаФон» занимает первую позицию в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет, в связи с чем мобильный оператор активно развивает сети и предлагает новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей для цифровых абонентов.

«Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки,точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Он подчеркнул, что компания рада предоставлять своим абонентам возможность пользоваться самым быстрым интернетом в России.

Увеличение скорости мобильного интернета в первом полугодии обусловлено растущими темпами строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом, а также рефармингом — использованием частот в диапазоне 1800 мГц, ранее выданных под нужды стандарта 2G, под 4G.

В конце июня проведенное информационно-аналитическим агентством TelecomDaily исследование показало, что «МегаФон» опережает других операторов по скорости передачи данных в сотовых сетях Московской области и по среднему значению пинга (время отклика на запрос — чем оно ниже, тем лучше качество связи).