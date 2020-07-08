Квартиры в новостройках могут начать продавать с мебелью

Квартиры в новостройках предлагают начать продавать с мебелью. Такое предложение выдвинул комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике. Сенаторы хотят поддержать отечественных производителей и деревообрабатывающую промышленность. Обставлять комнаты будут именно российские компании. Стоимость жилья в таком случае увеличится примерно на 10% (затраты на производство мебели и логистику оценивают в среднем в 120–200 тыс. рублей). Изменения стандартов в Совфеде обсуждают уже полтора года. Мебельные компании идею поддерживают.