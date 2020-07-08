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Устройства для отпугивания птиц сняли с памятника Ленину в Магадане

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В Магадане с памятника Владимиру Ленину демонтировали железные штыри. Они служили для отпугивания птиц. Снять устройства поручил мэр города Юрий Гришан.

Как уточняет ИА MagadanMedia, в соцсетях накануне появились фотографии обновленного памятника Ленину, который установлен на площади Космонавтов. На плечах и голове фигуры виднелись длинные железные штыри.

Многим местным жителям монумент не понравился. Некоторые комментаторы сравнили его с персонажем из фильма «Восставший из ада».

Глава администрации приказал немедленно снять конструкцию, призванную отпугивать птиц. Позже выяснилось, что ее установили горожане по собственной инициативе.

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