Устройства для отпугивания птиц сняли с памятника Ленину в Магадане
В Магадане с памятника Владимиру Ленину демонтировали железные штыри. Они служили для отпугивания птиц. Снять устройства поручил мэр города Юрий Гришан.
Как уточняет ИА MagadanMedia, в соцсетях накануне появились фотографии обновленного памятника Ленину, который установлен на площади Космонавтов. На плечах и голове фигуры виднелись длинные железные штыри.
Многим местным жителям монумент не понравился. Некоторые комментаторы сравнили его с персонажем из фильма «Восставший из ада».
Глава администрации приказал немедленно снять конструкцию, призванную отпугивать птиц. Позже выяснилось, что ее установили горожане по собственной инициативе.