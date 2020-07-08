ЕАО выделят порядка 6,5 млн рублей на поддержку рынка труда

ЕАО получит из федерального бюджета 6,34 млн рублей на поддержку рынка труда, пострадавшего во время пандемии коронавируса. Средства направят на создание временных рабочих мест, частичное возмещение расходов по оплате труда для тех жителей региона, которые находятся под угрозой увольнения.

Как отмечает ИА EAOMedia, правительство России выделило более 4 млрд рублей в виде дотаций из резервного фонда на поддержку занятости в регионах. Помощь получат субъекты с предприятиями и организациями, которые перевели своих сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приостановили работу или приняли решение о сокращении персонала.

Всего Дальневосточный федеральный округ получит 376,5 млн рублей. Самые большие дотации выделят Бурятии (103,1 млн рублей), Якутии (72,2 млн рублей) и Приморскому краю (62,7 млн рублей). Сахалинская область остается бездотационным регионом.

8 июля сообщалось, что правительство выделит 13,5 млрд рублей на повышенные пособия по безработице.Оставшиеся без работы граждане смогут получать пособия до конца августа.