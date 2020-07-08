В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения

Около 500 старшеклассников оказались заблокированными в здании средней школы из-за наводнения, вызванного обильными осадками в китайской провинции Хубэй. Об этом в среду, 8 июля, пишет NBD.com.

Отмечается, что школьники проживали при средней школе городского округа Хуанган и готовились ко сдаче единого государственного экзамена под названием «гаокао» (аналог ЕГЭ. — Ред.) для поступления в высшие учебные заведения.

Как говорится в сообщении управления общественной безопасности уезда Хуанмэй, глубина воды на территории школы «Хуанин» образовался затоп глубиной 1,6 м, из-за чего путь школьники не смогли вовремя прибыть на место сдачи экзамена.

На место прибыли сотрудники полиции уезда Хуанмэй и округа Хуанган и спасательный отряд, была задействована спецтехника, в том числе три экскаватора-погрузчика, с помощью которых транспортируют участников экзамена.

С их помощью уже около 300 старшеклассников смогли попасть в помещение для сдачи экзамена. По прогнозам управления общественной безопасности, в ближайшие полчаса удастся оказать помощь всем школьникам.

О затяжных ливнях в Китае сообщалось еще в конце июня. В провинции Чжэцзян шесть человек из-за этого не могли покинуть дом. Чтобы помочь жителям, спасатели использовали веревку.

Ущерб от ливней на момент 27 июня уже составлял свыше $3,4 млрд.