Названа причина преобладания числа замужних женщин над женатыми мужчинами

Женщины чаще считают себя замужними даже, если состоят в незарегистрированном гражданском браке. Мужчины наоборот, в таких отношениях считают себя неженатыми, рассказали в Медиаофисе Всероссийской переписи населения.

По словам аналитиков, число гражданских браков в России увеличивается.

При этом, согласно переписи, в стране больше замужних женщин, чем женатых мужчин. Это объясняется разницей во взглядах на незарегистрированный брак.

«Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке», - цитирует специалистов 8 июля «РИА Новости».

30 июня стало известно, что всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Основной этап переписи должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.