Житель Китая вернулся домой через два месяца после своих похорон
Житель китайского города Чунцин по фамилии Цзяо вернулся домой через два месяца после собственной церемонии похорон, пишет Daily Mail.
По данным издания, в марте 43-летний мужчина, страдающий от психических расстройств, ушел из дома и не вернулся. Семья обратилась в полицию и некоторое время разыскивала его. В апреле родственникам сообщили, что подходящий под описание мужчина госпитализирован в соседней провинции.
При этом пациент находился в тяжелом состоянии. Дядя Цзяо опознал в мужчине своего племянника, хотя лицо было плохо видно из-за кислородной маски.
Умирающего семейство забрало домой, потратив около 12 тыс. юаней (120 тыс. рублей) на его транспортировку. По дороге мужчина скончался и был кремирован. В итоге родственники устроили пышные похороны, потратив еще 140 тыс. юаней (1,4 млн рублей).
В конце мая семье позвонили полицейские из города Шанжао и сообщили об обнаружении бездомного мужчины, называющего себя Цзяо. В этот раз родственники наверняка опознали его, и 5 июля мужчина вернулся домой.
Теперь семья намерена добиться компенсации у больницы, перепутавшей пациентов.
В 2018 году схожий инцидент произошел в Казахстане. Там 63-летний мужчина вернулся домой через два месяца после того, как родственники его похоронили. При этом у племянницы, увидевшей «воскресшего» дядю, едва не случился сердечный приступ.