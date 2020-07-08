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Житель Китая вернулся домой через два месяца после своих похорон

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Фото: TASS/Zuma
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Житель китайского города Чунцин по фамилии Цзяо вернулся домой через два месяца после собственной церемонии похорон, пишет Daily Mail.

По данным издания, в марте 43-летний мужчина, страдающий от психических расстройств, ушел из дома и не вернулся. Семья обратилась в полицию и некоторое время разыскивала его. В апреле родственникам сообщили, что подходящий под описание мужчина госпитализирован в соседней провинции.

При этом пациент находился в тяжелом состоянии. Дядя Цзяо опознал в мужчине своего племянника, хотя лицо было плохо видно из-за кислородной маски.

Умирающего семейство забрало домой, потратив около 12 тыс. юаней (120 тыс. рублей) на его транспортировку. По дороге мужчина скончался и был кремирован. В итоге родственники устроили пышные похороны, потратив еще 140 тыс. юаней (1,4 млн рублей).

В конце мая семье позвонили полицейские из города Шанжао и сообщили об обнаружении бездомного мужчины, называющего себя Цзяо. В этот раз родственники наверняка опознали его, и 5 июля мужчина вернулся домой.

Теперь семья намерена добиться компенсации у больницы, перепутавшей пациентов.

В 2018 году схожий инцидент произошел в Казахстане. Там 63-летний мужчина вернулся домой через два месяца после того, как родственники его похоронили. При этом у племянницы, увидевшей «воскресшего» дядю, едва не случился сердечный приступ.

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