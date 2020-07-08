Общественные пространства и дворы благоустроят в Воркуте

В Воркуте продолжится активное благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели направлено больше 160 млн рублей, рассказал врио главы Коми Владимир Уйба.

В этом году будут благоустроены четыре общественных пространства, которые выбрали сами жители. Речь идет о сквере по улице Бульвар Шерстнева с площадкой для воркаута, центральной площади и парке поселка Северный, а также сквере возле Дворца культуры шахтеров по улице Мира. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Кроме этого будут полностью обновлены 11 дворов, прилегающих к 21 многоквартирному дому по улицам Димитрова, Гагарина, Ленина, Б. Пищевиков и Чернова.

«Вопросам благоустройства сел и городов республики мы уделяем повышенное внимание. Эта тема постоянно поднимается на встречах с населением в рамках рабочих поездок. Поэтому мы будем искать дополнительные возможности для увеличения финансирования», – заключил Уйба.