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«АКАДО Телеком» подключит 100 домов в Москве по программе реновации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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До 2024 года «АКАДО Телеком» подключит к услугам связи около 100 столичных жилых объектов, построенных в разных округах столицы по программе реновации. В настоящее время компания завершила работу по 28 адресам — это свыше 6 тыс. домохозяйств в многоквартирных домах в районах Некрасовка, Измайлово и Медведково. Программа реновации затрагивает не менее 10% существующей сети компании в части сносимого жилого фонда.

При строительстве жилья в рамках программы реновации, благодаря которой 350 тыс. московских семей (более 1 млн человек) переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса, используются передовые технологии «умного города», предусмотренные специально разработанным в департаменте информационных технологий Москвы смарт-стандартом. Смарт-стандарт предполагает монтаж домовых распределительных сетей в каждой квартире для организации телекоммуникационных услуг — телефонии, доступа в сеть интернет, проводного теле- и радиовещания. Специалисты АКАДО прокладывают сети с использованием технологии FTTB (Fiber-To-The-Building — «Оптика до дома»). Внутри дома применяются технологии HFC (гибридные оптико-коаксиальные сети) и Ethernet, которые позволяют подключать дополнительные камеры видеонаблюдения и прочие «умные» устройства в квартирах, подъездах и прилегающей территории.

Новоселам «АКАДО Телеком» оказывает услуги многоканального цифрового и интерактивного телевидения, высокоскоростного доступа в интернет (смарт-стандарт позволяет подключать интернет на скорости до 1Гбит/с), телефонии, предоставляет дополнительные сервисы: «Антивирусы», «Компьютерная помощь», «Родительский контроль» и др. Помимо абонентов — физических лиц оператор подключает к интернету, телевидению и телефонии предприятия малого и среднего бизнеса, расположенные на первых этажах домов. «АКАДО Телеком» также предлагает услуги уличного и подъездного видеонаблюдения и видеоналитики.

«Качественная связь сейчас одна из ключевых потребностей. Мы обеспечиваем жителей при заселении в реновационные объекты необходимым комплексом услуг. АКАДО активно сотрудничает с застройщиками реновационных объектов, с «Межотраслевым производственно-техническим центром», который выдает технические условия для проектирования и строительства сетей связи и согласовывает документацию. Наши сети соответствуют необходимым требованиям, — отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «АКАДО Телеком» Максим Чернов. — Для нас это интересный и сложный проект, связанный не только с инвестированием в строительство новых кабельных линий, необходимостью соблюдения технологий смарт-стандарта, но и демонтажем сетей в зоне реновационного строительства. За счет новых объектов мы планируем увеличить абонентскую базу, рассчитываем на успешное продвижение новых сервисов и услуг и развитие «умных» технологий».

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