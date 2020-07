«Ночные Снайперы» выпустили новый альбом

Российская рок-группа «Ночные снайперы» 8 июля выпустила новый альбом, который получил название «О2».

Лидер группы Диана Арбенина в беседе с НСН рассказала, что название пластинки — это отсылка к одному из самых важных элементов химической таблицы Менделеева.

«Остается сказать спасибо музыкантам за желание поделиться кислородом, пожелать удачи с новым альбомом и возобновление концертной деятельности, по которой они, несомненно, соскучились», — рассказала исполнительница.

