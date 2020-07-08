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«Ночные Снайперы» выпустили новый альбом

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российская рок-группа «Ночные снайперы» 8 июля выпустила новый альбом, который получил название «О2».

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Лидер группы Диана Арбенина в беседе с НСН рассказала, что название пластинки — это отсылка к одному из самых важных элементов химической таблицы Менделеева.

«Остается сказать спасибо музыкантам за желание поделиться кислородом, пожелать удачи с новым альбомом и возобновление концертной деятельности, по которой они, несомненно, соскучились», — рассказала исполнительница.

В конце июня сообщалось, что лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама презентовал уже вторую песню для своего первого музыкального альбома. Композиция получила название One of My Favorite Prayers («Одна из моих любимых молитв»). Первую песню Compassion («Сострадание») Далай-лама выпустил в начале июня.

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