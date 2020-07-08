Налоговые льготы для владельцев электромобилей ввели в Севастополе

В Севастополе ввели льготу на оплату транспортного налога для владельцев электромобилей. Он отменен для них на период 2021–2023 годов. Решение приняли депутаты заксобрания города.

Льгота действует на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии. Автор инициативы депутат Андрей Куринов отметил, что в городе пока насчитывается десяток таких машин, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В Сахалинской области до конца 2020 года появится около 300 зарядных станций для электромобилей. Сеть экологически чистого транспорта расширяют в регионе в рамках нацпроекта «Экология». Большую часть станций разместят в Южно-Сахалинске и агломерации Корсаков–Анива.