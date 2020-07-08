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Инфекционную больницу в Пскове построят к середине сентября

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Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила высокие темпы строительства инфекционной больницы в Пскове. Представитель военно-строительного комплекса Минобороны рассказал, что клиника будет рассчитана на 200 койко-мест, 18 реанимационных одноместных боксов и один двухместный.

В настоящее время завершаются работы по устройству фундамента и плит. На этой неделе завершится установка металлических конструкций. Кроме этого, строители приступили к обустройству полов, передает Псковское агентство информации.

На площадке круглосуточно работают 359 человек, а 59 – ночью. Рассматривается вопрос о создании нового юридического лица – многофункционального медицинского центра.

Планируется, что объект сдадут 15 сентября. На сегодня его готовность составляет 7%, пишет Псковская лента новостей. «От скорости работ напрямую зависит наша подготовка ко второй волне заболевания. Хочу обратить внимание, что с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки строительство больницы носит неотложный характер. Поэтому под действие закона о тишине строительство этого объекта не подпадает», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

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