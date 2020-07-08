МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Предлагается поменять внешний вид прав, добавив надписи на английском и французском языках DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE.

Изменения предлагаются в рамках поправок в ранее принятые нормативные акты, касающиеся допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.

Согласно сообщению ведомства, пока на права россиян нанесена только одна надпись на русском «Водительское удостоверение». Ее продублируют на английском и французском. Надписи будут выполняться сиреневым цветом и размещаться в три строки.

Кроме того, предлагается уточнить вносимую в документы информацию. Например, в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке госрегистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.

В ПТС изменят перечень данных в графе «Особые метки». При этом в случае утраты, данный документ будет оформляться по новым правилам в случае, если авто ранее не состояло на госучете.

С 1 июля в России вступили в силу новые правила для автовладельцев. Так, в страну запретили ввоз определенных категорий праворульных машин, изменились правила регистрации тюнинговых автомобилей. Теперь все преображения авто необходимо предоставить на проверку в специальную лабораторию.