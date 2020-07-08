Москва вошла в десятку лучших городов мира в рейтинге Cities in Motion, составляемого бизнес-школой университета Наварры. Столицу России оценивали в нескольких категориях. В категории «Человеческий капитал» сравнивают количество школ входящих в топ-100 и топ-500, а также количество школ и вузов, количество иностранных студентов, количество музеев и театров, уровень расходов на отдых. По этим показателям Москва успешно конкурирует с Токио и Чикаго. В категории «Городское планирование» важны число пунктов велопроката, показатели застройки, количество высотных зданий, количество малоэтажных зданий. Здесь столица вошла в топ-10 вместе с Лондоном, Нью-Йорком и Вашингтоном.