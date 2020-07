США ввели визовые санкции против властей КНР из-за ситуации в Тибете

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении китайских чиновников, причастных к ограничению доступа иностранцев в Тибет. Об этом во вторник, 7 июля, объявил Госсекретарь Майк Помпео.

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которые причастны к разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы, в соответствии с законом [США] «О взаимном доступе в Тибет от 2018 года», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Today I announced visa restrictions on PRC officials involved in restricting foreigners’ access to Tibet. We will continue to seek reciprocity in our relationship.