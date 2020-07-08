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США ввели визовые санкции против властей КНР из-за ситуации в Тибете

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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Соединенные Штаты вводят санкции в отношении китайских чиновников, причастных к ограничению доступа иностранцев в Тибет. Об этом во вторник, 7 июля, объявил Госсекретарь Майк Помпео.

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которые причастны к разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы, в соответствии с законом [США] «О взаимном доступе в Тибет от 2018 года», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

По словам Помпео, Пекин «систематически препятствует поездкам» американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибетский автономный район КНР.

При этом Госсекретарь подтвердил приверженность американских властей поддержке автономии для тибетцев и сохранении их культуры. Кроме того, США продолжат вести работу «по продвижению устойчивого экономического развития, сохранения окружающей среды и гуманитарных условий в тибетских общинах», подчеркнул Помпео.

Тибет был включен в состав Китая в XIII веке, однако в его истории были длительные периоды независимости. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали «Соглашение о мирном освобождении Тибета», в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района.

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